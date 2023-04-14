إقبال على شراء الملوحة بأسيوط.. مسلمون وأقباط على مائدة واحدة «صور»

شهدت محال بيع الفسيخ بمحافظة أسيوط، إقبالا للمواطنين، خاصةً مع اقتراب احتفالات شم النسيم وعيد الفطر المبارك، كونها الوجبة التي يحرص الأسايطة سواء مسلمين وأقباط علي تناولها في الأعياد المختلفة.

ويقبل الأسايطة كل عام على شراء الملوحة في الاعياد المختلفة كونها وجبة أساسية للمسلمين والمسحيين في الاعياد المختلفة كونها وجبة فرعونية قديمة يحرص الأسايطة على تناولها.

مسلمين ومسيحيين على مائدة واحدة

وقال حسن علي، صاحب محل فسيخ بمدينة أسيوط لـ«الوطن» إنه للعام الثالث على التوالي يتواكب احتفالات شم النسيم مع شهر رمضان وعيد الفطر واكلت الملوحة من الاكلات التي يتشاركها المسلمين والأقباط بمحافظة أسيوط كل شخص في عيده واحتفالاته المختلفة، خاصةً أن الوقت بين شم النسيم وعيد الفطر قريبه جدا، وتعتبر تلك الفترة موسم لبيع الاسماك المملحة والرنجة بأنواعها المختلفة كونها من الأكلات الشعبية القديمة التي يحببها الأسايطة في تلك المناسبات.

نصائح للمواطنين

وقدم صاحب محل الفسيخ نصائح للمقبلين علي شراء الملوحة أنه لابد أن تكون بدون ألوان صناعية وبعيدا عن اللون الغامق او الداكن أو الأسود «واي حد بياكل ملوحه كلها عادي وحاول متاكلش كتير، وأبرز أنواع الملوحة التي يقبل عليها المواطنون هي سمكة كلب البحر بأنواعها المختلفة سواء كبيرة أو صغيرة وبتتقدم مخلية أو في أشخاص بتاخدها زي ما هي تفرح بيها في المنزل مع أولادهم».

اشتهار أسيوط بالملوحة

وبالنسبة لارتباط الملوحة مع شعب أسيوط فهي عادة فرعونية قديمة ومع ذلك أيضا أمهر صانعي الملوحة هم الأسايطة الموجودون في منطقة بحيرة ناصر بأسوان وهم من قرية درنكة بمركز أسيوط، ومن ثم يقومون بعرض منتجهم في بلدهم أسيوط فذلك جعل محافظة أسيوط محافظة مشهورة بذلك الوجبة وارتبطت تلك المهنة بالأسايطة ولا يخلو اي مناسبة ولا عيد إلا بأكلة الملوحة.