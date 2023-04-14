ضبط 6 أطنان خامات كيميائية مجهولة المصدر في مصنع بلاستيك بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية من ضبط 5 أطنان خامات كيميائية، وطن و250 كيلو مسلتزمات إنتاج لتصنيع البلاستيك، وجميعها سلع مجهولة المصدر، وخلال حملات رقابية على المصانع والمخازن بمركز بلبيس.

إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 6 أطنان خامات كيميائية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إداره تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، بحملة رقابية وتفتيشية مفاجئة أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

- تحرير محضر رقم 5778 جنح مركز بلبيس، ضد مخزن مواد كيماوية بالمنطقة الصناعية بجمعية المهندسين العرب، لضبط 53 طن خامات كيميائية مجهولة المصدر بدون فواتير.

- تحرير محضر رقم 5777 جنح مركز بلبيس، ضد مدير مصنع بلاستيك لتصنيع العبوات البلاستيكية بجمعية المهندسين العرب، لضبط طن و250 كيلو مسلتزمات إنتاج خامات مجهولة المصدر.