يبحث الكثير من أبناء محافظة الأقصر، عن أماكن استخراج بطاقة التموين بالأقصر 2023 والأوراق المطلوبة من أكثر الأمور التي تهم أبناء الأقصر، كون البطاقة توفر دعما للمواطنين من قبل الدولة فيما يخص رغيف العيش والسلع التموينية.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالأقصر 2023 والأوراق المطلوبة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن استخراج بطاقة التموين بالأقصر 2023 والأوراق المطلوبة، بحسب ما أعلنت مديرية التموين في الأقصر، وذلك لاستخراج بطاقة تموين، أو لإضافة الأبناء، أو لتعديل عدد المقيدين، وذلك عبر توفير أي خدمة من خدمات التموين، البالغ عددها 15 مركز خدمة تموين بخلاف المكاتب التموينية المنتشرة في كل المجالس القروية على مستوى السبعة مراكز.

مراكز خدمة تموين البندر

- مركز خدمة تموين مديرية التموين بشارع مضرب الرز وسط المدينة

- مركز خدمة تموين شرق السكة الحديد بجوار مباحث التموين

- مركز خدمة تموين نجع الخطبة بجوار المرور

مراكز ومكاتب تموين مركز القرنة

- مركز خدمة تموين القرنة

- مكتب تموين الإقالتة

- مكتب تموين الضبعية

- مكتب تموين قامولا

- مكتب تموين البعيرات

مراكز خدمة ومكاتب تموين مركز البياضية

- مركز خدمة تموين البياضية الرئيسي بجوار مجلس المدينة

- مكتب تموين البغدادي.

- مكتب تموين الحبيل

مراكز خدمة ومكاتب تموين مركز الطود

- مركز خدمة تموين الطود

- مكتب تموين المريس

- مركز خدمة تموين العديسات

مراكز خدمة ومكاتب تموين مركز الزينية

- مركز خدمة تموين الزينية بجوار مجلس المدينة

- مركز خدمة تموين مدينة طيبة

- مكتب تموين العشي

مراكز خدمة ومكاتب تموين مركز أرمنت

- مركز خدمة تموين بندر أرمنت

- مكتب تموين المحاميد

- مكتب تموين الرزيقات

مراكز ومكاتب تموين مركز إسنا

- مركز خدمة الكيمان

- مركز خدمة أصفون

- مركزي خدمة ببندر إسنا

- مكتب خدمة مطور بقرية النجوع

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين بالأقصر 2023

وحتى يتمكن المواطنون المستحقين للدعم التمويني من الحصول على بطاقة التموين، عليهم تقديم الأوراق المطلوبة، وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- صور شهادات ميلاد الأبناء المضافين على بطاقة التموين

- إيصال خدمات، كهرباء أو تليفون أو غاز

- بيان حالة للمواطن لتحديد إستحقاق المستفيد.