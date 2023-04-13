ما معنى رسالة بطاقة التموين تحت التسليم؟.. الوزارة توضح

أوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ الرسالة التي يتسلمها أصحاب بطاقات التموين وتفيد بأن بطاقة التموين تحت التسليم ممن تقدموا على استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد، تعني أن البطاقة تم طباعتها بالفعل وأنها في طريقها إلى مكتب التموين التابع له الأسرة لتسليمها لصاحب البطاقة.

بطاقة التموين تحت التسليم

ونوهت المصادر في تصريح لـ«الوطن»، أنّ رسالة بطاقة التموين تحت التسليم تعني أن البطاقة سيتم منحها للأسرة المستحقة خلال أيام طالما تم طباعتها، مشيرة إلى أن البطاقة بدل تالف أو فاقد تستغرق أسبوعين فقط كي يتم طباعة البطاقة البديلة.

وتشترط وزارة التموين، أنّ يتم تفعيل بطاقة التموين الصادر كبدل تالف أو فاقد قبل أن يتم صرف التموين بها، من خلال بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين من هنـــا.

- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

- الضغط على «ابدأ الخدمة».

- ملء بيانات البطاقة التموينية.

- ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

- اتباع الشروط والأحكام تم الضغط على بند «موافق».

- يعقب ذلك استلام رسالة للهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل البطاقة التموينية.