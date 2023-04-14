حملات مكثفة لإزالة التعديات والمباني المخالفة قبل العيد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية لن تتواني في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين، خاصة قبل عيد الفطر.

تنفيذ الإزالة الفورية

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، برصد أي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

حملة لإزالة التعديات في أولاد صقر

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزور، بإزالة سور بارتفاع 1 متر وبطول 100 متر مقام داخل أرض زراعية بناحية قرية الزور التابعة للوحدة المحلية بالزور وتطبيق القانون للمخالفين بالبناء بدون ترخيص.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب، حملة إزالة لتعديات بالبناء المخالف على مساحة 200 متر بالبر الشرقي.

وفي الوحدة المحلية بأنشاص الرمل تم إزالة غرفتين بالدبش الأبيض على مساحة 40 مترا بعرب تل الجراد، كما تم فك شدة خشبية لإقامة دور ثاني علوي على مساحة 120 مترا بقرية أنشاص.

وبالوحدة المحلية في غيتة، تم إزالة شدة خشبية أعمدة لدور ثاني علوي على مساحة 80 مترا، وفك شدة خشبية لسقف دور ثالث علوي على مساحة 60 مترا بعزبة أبو أحمد التابعة لقرية السلام.

وفي الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، تم إزالة غرفة بالدبش الأبيض بقرية الكتيبة غرب على مساحة 20 مترا، وتمت الإزالة كليا.

إزالة سور في مشتول السوق

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة فدان مقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالمنير.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من فك وإزالة شدة خشبية لإقامة سلم مخالف بالشارع بمنطقة الكونت شديد بالغشام، كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة تعديات على مساحة 75 مترا بعزبة أبو زيتون التابعة للوحدة المحلية بالصوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.