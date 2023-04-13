إزالة لافتة جعفر العمدة بأشمون.. وصاحبها: أكيد شوقي فتح الله السبب

أزالت محليات أشمون بمحافظة المنوفية، لافتة احتفال عدد من الشباب بخروج جعفر العمدة من الحبس، ضمن حلقات مسلسل الفنان محمد رمضان، وعلق مصطفى جعفر، منظم الاحتفال على إزالة اللافتة مازحا: «أكيد شوقي فتح الله هو اللي بلغ عنها»، مؤكدًا أن قرار إزالتها يُحترم ولا توجد أي مشاكل، وكان الهدف منها هو التعبير عن سعادته بالمسلسل ومدى تعلقه به.

إزالة لافتة جعفر العمدة في أشمون بالمنوفية

وأضاف «جعفر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يفعل أي شيء خطأ، وإنما وزع الشربات والعصائر والبلح والسوداني في شوارع مدينة أشمون، احتفالا بخروج الفنان محمد رمضان من الحبس في مسلسل جعفر العمدة، مؤكدًا أن المسلسل نال إعجاب المواطنين في جميع المحافظات.

وأوضح، أنّ التشابه بين اسمه واسم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، جعله يفكر في هذا الاحتفال بالطريقة التي تليق به، قائلًا: «أنا وجعفر ولاد عم، وعلشان كده بحتفل بخروجه من السجن والناس كلها فرحانة بالمسلسل»، مؤكداً أن عددًا كبيرًا من الشباب شارك واحتفل معه في مدينة أشمون بخروج جعفر العمدة من الحبس في المسلسل.

أسباب إزالة لافتة جعفر العمدة في أشمون

وأكد مصدر بالوحدة المحلية بأشمون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قرار إزالة اللافتة طبيعي لمخالفتها للقانون الخاص بالإعلانات، وتم التعامل معها كغيرها من الإعلانات المخالفة وغير المرخصة.