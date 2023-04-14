طفل عمره 5 سنوات يقتل سيدة بمدينة ميلانو.. صدمها بعجلة

توفيت امرأة في مدينة ميلانو بإيطاليا، بعد أن صدمتها دراجة طفل عمره 5 سنوات، أثناء تعلمه استخدام دراجته الجديدة بدون عجلات في حديقة المدينة، حيث إنه فقد السيطرة على الدراجة وعلى الرغم من تقدمه ببطء شديد، صدم السيدة التي كانت تسير بالقرب منه وسقطت على الأرض، وفقا لصحيفة «كوريرا ديلا سيرا» الإيطالية.

طفل يقتل امرأة عجوز بالدراجة

وبحسب الصحيفة، أمر المدعي العام بمدينة ميلانو بفتح تحقيق جنائي مع والد الطفل بتهمة القتل الخطأ، وأظهرت التحقيقات الأولية أن المرأة البالغة من العمر 87 عامًا حاولت التمسك بالعصا فور اصطدامها بالدراجة بعد أن فقد الطفل السيطرة على الدراجة، ولكن دون جدوى، حيث فقدت توازنها وسقطت على رأسها في البداية، ولم يحدث شيء خطير، فى حين عند نقلها الى غرفة طوارئ بأقرب مستشفى بعد ذلك بوقت قصير، فقدت المرأة وعيها ولفظت أنفسها الأخيرة.

تحقيقات النيابة الإيطالية بشأن الحادث

وأصدر مكتب المدعي العام في ميلانو، بموجب القانون، التحقيق مع والد الطفل بتهمة القتل الخطأ، على النحو المنصوص عليه في المادة 40 من القانون الجنائي، لأن الطفل قاصر دون سن الـ14 والواصي عليه، وكان بإمكانه منع اصطدام دراجة ابنه بالسيدة، ولكنه لن يتمكن من ذلك، ووفقا للفقه القانوني الإيطالي لا يمكن إعفاء السلوك المتساهل للوالدين في عدم الإشراف الكافي على نشاط الطفل وذلك لأنه غير قادر على إدراك نطاق أفعاله وتكييف استخدامها مع ظروف المكان، مما يتسبب في بعض الأضرار الجسيمة.

ووفقا لموقع شبكة قنوات «راي نيوز» الإيطالية، فإن حكم القتل الخطأ هو السجن لمدة قد تتراوح من 6 أشهر على الأقل إلى 5 سنوات كحد أقصى، ودفع مبلغ تعويض قد يصل إلى 200 ألف يورو.