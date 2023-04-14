انهيار أسرة «طفل الباتيناج» أثناء تشييع جثمانه في البحيرة

شيع قبل قليل المئات من أهالي مدينة دمنهور جثمان الطفل عبدالرحمن الدمنهوري الذي لقى مصرعه أمس إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، إذ صدمته سيارة ربع أثناء لعبه بالباتيناج، بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تشييع جثمان طفل الباتيناج في البحيرة

وشهد تشييع جثمان« طفل الباتيناج» كما عرف إعلاميا انهيار أهله وذويه أمام مقابر العائلة في مدينة دمنهور.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة طفل، صدمته سيارة ربع نقل بنطاق مدينة دمنهور، وحرر محضر بالواقعة.

وفاة طفل أثناء لعبة بالباتيناج في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى « عبدالرحمن الدمنهوري»، 13 سنة، مقيم مدينة دمنهور، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

وأشارت التحريات الأولية أن الطفل توفى نتيجة تعرضه لحادث عبور مشاة بعدما صدمته سيارة ربع نقل أثناء لعبة «الباتيناج»، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.