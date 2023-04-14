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الغربية تنهي استعدادات عيد القيامة.. نظافة الشوارع وصيانة الأعمدة

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
05:17 م | الجمعة 14 أبريل 2023
استعدادات الغربية لعيد القيامة

استعدادات الغربية لعيد القيامة

 تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، محيط الكنائس بمراكز طنطا، كفر الزيات وبسيون، وحي أول وثان طنطا وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد. 

انتهاء أعمال النظافة 

وأطمئن المحافظ على قيام رجال الوحدات المحلية بالانتهاء من أعمال النظافة في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح المواطنين، إلى جانب دهان البلدورات وقص وتقليم الأشجار.

التواجد المستمر 

ووجه محافظ الغربية باستمرار تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في نطاق الكنائس ولحين انتهاء الأعياد.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية (كنيسة الملاك، كنيسة الحمرا، كنيسة الأقباط الإنجيليين، مطرانية طنطا، كنيسة ماري جرجس ، كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنة، كنيسة سيدة البشارة) بحي أول وثان، إلى جانب تفقد كنيسة العذراء مريم وكنيسة الشهيد العظيم أبوسيفين بكفر الزيات، واختتمت الجولة بتفقد كنيسة الشهيد العظيم ماري مينا العجائبي ببسيون وكنيسة ماري جرجس الروماني بقرية برما.

رافق المحافظ خلال جولته  الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات).

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