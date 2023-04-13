إفطار جماعي لـ2600 طالب بـ«هندسة طنطا» على شكل نقوش مسجد قبة الصخرة

أقام اتحاد الطلاب بكلية الهندسة جامعة طنطا، حفل إفطار جماعي، للطلاب والطالبات والمسؤولين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأسرهم، على شكل النقوش المعمارية داخل مسجد قبة الصخرة.

إفطار على شكل مسجد قبة الصخرة

وقال خالد عاطف، رئيس اتحاد الطلاب بكلية الهندسة جامعة طنطا، في حديثه لـ«الوطن»، إن عنوان حفل الإفطار الجماعي بالكلية كان «كأنك في المسجد الأقصى»، وأقيم أمس الأربعاء، في جو أسرى مُبهج، إذ شهد الحفل مائدة إفطار ضخمة تضم أكثر من 2600 طالب وطالبة والمسؤولين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأسرهم.

وأضاف أن المائدة تم تصميمها على شكل النقوش المعمارية التى تُزين مسجد قبة الصخرة من الداخل كأنك في المسجد الأقصى، وتم تنسيق الألوان والشكل الهندسي في فترة زمنية وجيزة استغرقت نحو 3 أيام، بعمل رسم علي الأرض أولا ثم وضع المقاعد، حتى خرجت بذلك الشكل النهائي.

حفل لمة العيلة 4

وقال أحمد صفوت، أحد الطلاب المنظمين لـ«الوطن»، إنّ الإفطار الجماعي هو عادة سنوية للكلية في شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب والعاملين ضمن أجواء تسودها المحبة والألفة، مشيرًا إلى أنّ هذا الإفطار، نظمه اتحاد طلاب كلية الهندسة بالتعاون مع الأسر في الكلية تحت شعار «لمة عيلة 4.. إفطار هندسة طنطا 2023».