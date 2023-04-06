ماكرون: نعتمد على الصين لإعادة روسيا إلى رشدها وحل الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إنه يعتمد على نظيره الصيني شي جين بينغ، لإعادة روسيا إلى رشدها فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «بي بي سي»

ماكرون: فرنسا والصين تتفقان على ضرورة استبعاد الأسلحة النووية في أوكرانيا

وأضاف «ماكرون»، خلال لقاء مع نظيره الصيني في بكين اليوم، بعدما وصل إلى الصين، أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام: «أعرف أن بإمكاني التعويل عليكم لإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات»، مشيرا إلى أن الصين وفرنسا تتفقان على أنه يجب استبعاد الأسلحة النووية من الأزمة الأوكرانية.

كما قال «ماكرون»: «نريد أن تكون هناك نهاية للأزمة بشرط احترام سيادة أوكرانيا من أجل سلام مستدام»، مضيفا أنه سيناقش قضيتي إيران وكوريا الشمالية مع الرئيس الصيني.

وعقد الرئيس الفرنسي لقاء منفردا بعد ظهر اليوم الخميس مع نظيره الصيني، في حين ستنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار اجتماع ثلاثي يريدان خلاله إيصال صوت أوروبا بشأن الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من عام.

فرنسا والصين تدعوان لمحادثات سلام روسية أوكرانية في أقرب وقت

وفي سياق متصل، أشاد الرئيس الصيني، خلال اللقاء، بالعلاقات مع فرنسا في عالم يشهد تغيرا تاريخيا عميقا، ودعا «شي» و«ماكرون» إلى إجراء محادثات سلام روسية أوكرانية في أقرب وقت.

وقال «شي» إن العلاقات بين باريس وبكين شهدت تطورا إيجابيا وثابتا، مضيفا أن بلاده تدعم استقلالية أوروبا الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الصين وفرنسا تدعوان المجتمع الدولي لتفادي أي تصعيد في الأزمة الأوكرانية.

وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إلى الصين عقب 3 أعوام ونصف العام، إذ كانت آخر زيارة له إلى بكين في خريف عام 2019 خلال فترة رئاسته الأولى.