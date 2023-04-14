التصريح بدفن 4 جثامين لقوا مصرعهم في حادث بالإسماعيلية.. توفو صائمين 

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم، بدفن جثامين 4 أشخاص في حادث اليم مساء أمس الخميس، وكانت انتدبت جهات التحقيق في الإسماعيلية مفتشي الصحة لمعاينة الجثامين المتوفيين في حادث الإسماعيلية للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاتهم ومصرعهم تأثرا بالحادث المروري.

تشييع الجنازة من مسجد واحد

وشيع أهالي الإسماعيلية جنازة 3 من المتوفيين في وقت واحد من مسجد المطافئ بقلب مدينة الإسماعيلية وسط حضور آلاف من العاملين وأهالي المدينة وأسر الضحايا.

وانطلقت الجنازة من مسجد المطافئ في قلب المدينة إلي مقابر منطقة الفردوس في منطقة الشهداء فيما تم تشييع جثمان الصحية الرابعة علي مقابر أسرته في مدينة بنها.

مصرع 4 وإصابة 8 في عودتهم من العمل

وكان قد لقي 4 أشخاص مصرعهم في أعمار سنية مختلفة وأصيب 8 آخرين في حادث الإسماعيلية جراء تصادم ميكروباص مع سيارة نقل تريلا علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي عصر أمس الخميس.

وقال زملاء الضحايا إنهم كانوا في مأمورية عمل وتعرضوا للحادث قرب قرية المنايف بمدخل مدينة الإسماعيلية مما أسفر عن وفاة 4 منهم وإصابة آخرين بإصابات خطيرة.