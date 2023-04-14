علي جمعة يكشف عبر قناة الناس سر نفحات شجرة الجوافة في حياة الشيخ أحمد عامر

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الشيخ أحمد محمد عامر، ظل يتردد على لندن قارئا للقرآن الكريم للجاليات الإسلامية هناك في شهر رمضان طيلة 25 عاما.

المسلمون في لندن ارتبطوا بالشيخ أحمد محمد عامر

وقال علي جمعة خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، إن المسلمين في لندن ارتبطوا بالشيخ أحمد محمد عامر ارتباطا كبيرا، لأنه كان يجلس أطول فترة ممكنة فكان من الممكن أن يظل بالمجلس الإسلامي من المغرب وحتى الفجر.

وروى الشيخ علي جمعة أن بإحدى المرات أغمى عليه وهو هناك في لندن، وتم نقله إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، فكان هناك مشكلة صحية متعلقة بالقلب، متابعا: «حين أتى ابنه إليه كان من المفترض أن يقر على الموافقة بإجراء عملية جراحية خطيرة».

رسالة غير مباشرة

وتابع: «حين وجد الشيخ أحمد عامر نجله حائرا، طلب منه أن يمضي هو الإقرار، وبعث رسالة غير مباشرة فيها كرامات ونفحات عظيمة لطمأنة نجله».

وواصل: «الشيخ أحمد عامر قال لنجله إنه ينوي زراعة شجرة جوافة في مصر حينما يعود وسيأكل منها ويستظل بها، الأمر الذي يعني أنه بخير وسيعود سالما من العملية الجراحية، وبالفعل هو ما حدث حيث أكل منها 20 عاما بعد إجرائه تلك العملية الجراحية، ليعيش بعدها 22 سنة أخرى».