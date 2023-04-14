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علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ أحمد عامر حفظ القرآن في الحادية عشرة من عمره

كتب:

محمد عزالدين
05:11 م | الجمعة 14 أبريل 2023
الشيخ علي جمعة

الشيخ علي جمعة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن الشيخ أحمد محمد عامر، الملقب بأسد القراء، معتبرا أن من منة الله علينا وعلى المسلمين أن الله مد في عمره حتى عام 2016.

حفظ القرآن الكريم

وقال خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، ولد في 3 مايو عام 1927 بمركز فاقوس في محافظة الشرقية، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة بكّتاب قريته وأتم الحفظ وعُمره لا يتجاوز الحادية عشرة.

وأضاف: «أكمل بعدها تعلم القراءات على يد الشيخ عبدالسلام الشرباصي، وفي الثالثة عشر من عُمره، أتم تجويد القرآن الكريم بأحكامه وتعلم القراءات السبع»، لافتا إلى أن الشيخ الشرباصي هو جد الشيخ محمد خاطر مفتي الديار الأسبق وزميل الشيخ أحمد محمد عامر.

وتابع: الشيخ أحمد محمد عامر نزل إلى القاهرة، وسمعه الشيخ محمود خليل الحصري، الذي أعجب به كثيرا، وفي ليلة من الليالي جمعتهما، استطاع عامر إبهار الحصري، بعدما استكمل التلاوة من بعده وهو ما يدل على التمكن والحفظ والاسترجاع بسهولة.

الصداقة مع الحصري

وواصل: الشيخ الحصري قال له أنت أذهلتني وصارت بينهما صداقة التلميذ للشيخ نظرًا لكبر سن الحصري عن الشيخ أحمد محمد عامر، حتى إن في بدايات عامر كان يظن البعض أنه تحت عباءة الشيخ الحصري لتقارب صوتهما.

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