علي جمعة يكشف عبر قناة الناس طلبا للشيخ أحمد عامر «أدهش» الرئيس السادات

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن موقف ربط الشيخ أحمد محمد عامر بالرئيس محمد أنور السادات.

طلب السادات من الشيخ عامر

وقال خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن الرئيس أنور السادات طلب من الشيخ أحمد عامر أن يقرأ له في استراحته الخاصة بمدينة الإسكندرية، طوال شهر رمضان.

وأكد جمعة أن الشيخ أحمد عامر ظل طوال شهر رمضان يقرأ للرئيس أنور السادات، والذي كان لا يخفي إعجابه وحماسه الشديد بالشيخ أحمد عامر، مرددا: «كان كل ما الشيخ أحمد عامر يجيد في القراءة كان الرئيس السادات يقوله بصوته الله الله يا شيخ عامر».

وتابع: «وفي الاحتفال بليلة القدر والتي اختتم فيها القرآن، وقف الرئيس أنور السادات معه، وسأله عما يريد، الأمر الذي أدهش الرئيس السادات بطلب الشيخ الذي لم يذهب لأي شيء مادي ولكنه طلب منه أن يصطحبه معه في كل الليالي التي سيحييها مستقبلا».

دهشة الرئيس السادات

وواصل: «أبدى الرئيس السادات دهشته من طلبه، وسأله عن السبب، ليتفاجئ بأن تشجيع الرئيس السادات له هو أهم ماحصل عليه أو سيحصل في حال وجوده معه في الليالي التي سيحييها، ليتبادلا الضحك إذ كان يتمتع بخفة ظل عالية».