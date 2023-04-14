«المسلم» المؤتمن على ختم «قبر المسيح»: عائلتي تتوارث المفتاح منذ 836 عاما

مكانة عظيمة تحظى بها «كنيسة القيامة» لدى كافة المسيحيين فى الشرق والغرب، لما يعتقد أنها مقامة على قبر المسيح داخل أسوار البلدة القديمة فى القدس المحتلة.

وفى «سبت النور» وقُبيل ظهور «المعجزة الكبرى» التى ينتظرها الأقباط، حاورت «الوطن» أديب جودة الحسينى، أحد أفراد العائلة المقدسية المسلمة المؤتمنة على مفتاح كنيسة القيامة، والذى أكد أن عائلته تتوارث هذا الحق منذ عهد صلاح الدين الأيوبى، وأنه سيسلمه فى المستقبل لأحد أبنائه، وإلى نص الحوار:

أمين مفتاح كنيسة القيامة أديب الحسيني: أدعو الجميع لزيارة بيت المقدس لأن الزيارة للسجين وليست للسجان

فى البداية نريدك أن تعرفنا بأسرتك المسلمة، ولماذا تحملون مفتاح كنيسة القيامة؟

- اسمى أديب جودة الحسينى، وأنا من أسرة مقدسية تسلمنا مفتاح القبر المقدس بكنيسة القيامة التى تعتبر أقدس المقدسات المسيحية بكافة طوائفها منذ نحو 836 عاماً، وتحديداً منذ عام 1187 عندما نجح القائد المسلم صلاح الدين الأيوبى أن ينتصر على الصليبيين.

وقد تم منح المفتاح لعائلتى لعدة أسباب، الأول أننا بسبب نسلنا فجدنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أننا فى ذلك الوقت كنا نمتلك مكانة دينية رفيعة، حيث كانوا يتقلدون مشيحة الحرم القدسى.

أما مفتاح الكنيسة فيتم تسليمه من الأب إلى الابن، وحتى الآن تمتلك أسرتى نحو 165 فرماناً لكل شخص كان مسئولاً عن مفتاح القيامة، يتضمن اسم السلطان والقاضى الذى منح الفرمان.

لماذا تم منح عائلتك مفتاح كنيسة القيامة وليس لإحدى الطوائف المسيحية، هل الأمر كما يُقال بأن هناك خلافات بين الكنائس؟

- هذا الأمر غير صحيح، فقد سلَّم القائد صلاح الدين الأيوبى مفتاح كنيسة القيامة للعائلة الهاشمية المقدسية باتفاق الكنائس، كما منح عائلة مسلمة أخرى وهى «آل نسيبة» مهنة بواب كنيسة القيامة، وهم مسئولون عن فتح وغلق بوابة الكنيسة.

كيف يبدو شكل مفتاح كنيسة القيامة؟

- مفتاح كنيسة القيامة مصنوع من الحديد الخالص ووزنه نحو 250 جراماً، وطوله 30 سم، ويعود تاريخه للحملات الصليبية، فهو صنع عام 1149 ميلادية وعمره الآن نحو 874 عاماً، وبوابة الكنيسة طولها 5 أمتار وعرضها 3 أمتار.

صف لنا علاقة أسرتك مع الطوائف المسيحية؟

- تربطنا علاقة قوية ليست أخوة فقط، ولكن أيضاً بالدم، وأتذكر أن والدى -رحمة الله عليه- عندما توفى عام 1992م، شهد الجثمان فى المسجد الأقصى المبارك 3 من بطاركة الطوائف المسيحية المختلفة، والذين أقاموا الصلاة على جثمان والدى قبل دفنه.

يوم سبت النور تحدث بعض الإجراءات الخاصة

صف لنا ما يحدث يوم سبت النور فى كنيسة القيامة؟

- أنا لست فقط أمين كنيسة القيامة ولكنى أحمل أيضاً ختم القبر المقدس، ويوم سبت النور يكون هناك بعض الإجراءات التى تتم أولاً، وهى أن نقوم بدخول مقمورة القبر أولاً ويكون برفقتى مطران من الروم الأرثوذكس، ومطران من الأرمن الأرثوذكس، للتأكد من أن القبر خالٍ من أى شعلة، بعد التأكيد يتم غلق الباب الخارجى بالشمع المقدس، بعدها أقوم بوضع ختمى على الشمع المقدس، وبعدها يستقبلنى البطريرك ثيؤفليس، والذى أرافقه من البطريركية حتى باب القبر، ويقوم بإزالة الشمع المقدس، ثم يدخل البطريرك داخل المقمورة لإقامة الصلوات ويخرج مع النور.

خلال السنوات الأخيرة أصبح بإمكان الأقباط الحج إلى كنيسة القيامة بعد توقف دام لسنوات كيف ترى هذا؟

- خلال فترة بابوبة البابا شنودة الثالث منع الأقباط من زيارة الأماكن المقدسة بسبب ما فعله الاحتلال مع دير السلطان، وبعد وفاته أتاح البابا تواضروس الثانى للأقباط إمكانية زيارة كنيسة القيامة، وهى لقاءات تسعدنا وتجعلنا نشعر بالفخر.

وفى رأيى الشخصى، فإن زيارة الأقباط للمقدسات المسيحية هى فخر، وأنا دائماً أقول إن الجميع يجب أن يزوروا بيت المقدس، لأنه كما يُقال الزيارة للسجين وليست للسجان، وزيارة الأقباط ترفع معنويات الفلسطينيين.

التقليد الأسري

وفق التقليد الأسرى، فإن الأمانة تسلم من الأب إلى الابن البكر، وفى أسرتى سيكون ابنى جواد الذى يساعدنى حالياً فى تلك المهمة الشريفة، وهو من قام باستقبال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى زيارته للقدس ولكنيسة القيامة. ونوجه رسالة من قلب بيت المقدس للجميع: نحن نصلى دائماً ليعم السلام بأرض السلام ولينتشر السلام فى العالم، لأننا «تعبنا» من الحروب والإرهاب، ونريد أن نعيش حياتنا فى سلام وأمان، وكل عام وإخوتنا المسيحيين بألف خير.