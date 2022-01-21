أصالة: أحلم بالغناء في رأس السنة داخل كنيسة القيامة بالقدس

أهدت الفنانة أصالة، الأخوة المسيحيين، بعض الترانيم بمشاركة الفنان أحمد سعد، قائلة: «واحد من أحلامي الكبار، أغني في رأس السنة بالكريسماس، في كنيسة القيامة في القدس بفلسطين، وأتمنى السنة الجاية أكون موجودة بهذه الكنيسة».

أصالة تشارك أحمد السعدني في الإنشاد الديني

أشدى الفنان أحمد سعد، مع الفنانة أصالة، خلال استضافتهما في برنامج «معكم منى الشاذلي»، على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في الإنشاد الديني، كما شارك مع الفنانة أصالة بغنائهما أغنية «بحبك يا صاحبي».

أكثر الرسائل المفرحة لأصالة في 2021

كشفت أصالة، عن أكثر الرسائل التي منحتها شعورا بالفرحة أو السعادة، قائلة: «أكتر رسائل بتفرحني اللي بيبعتهالي زوجي فائق، لأنه مثلي مفلسف وتعبيره عالي كتير، وبيفصفص المشاعر، وبالتالي كانت دي أحلى الرسائل».

وعن أكثر رحلة استمتعت بها العام الماضي، قالت: «سافرت المالديف، وكان حلم حياتي، وحققته مع فائق، كان شهر عسل، وانبسطت كتير».

2021 إنجازات وحب وصداقات

بالنسبة للأشياء التي ترغب في نسيانها، قائلة: «سنة 2021 كانت مو سيئة بالنسبة لي، كان فيها بالنسبة ليا إنجازات وحب وصداقات جديدة لناس بيستحقوا باب الصداقات، كل شيء كان حلو في 2021».

الحب مواقف وبحب الجدعنة بصفات البشر

أكدت أصالة، أنها مؤخرا، أصبحت قادرة على مسح بعض الأشخاص من حياتها: «مؤخرا صرت على DELETE للأشخاص أكتر بكتير من الأول»، كاشفة عن الفكرة التي تغيرت فيها، قائلة: «الحب مواقف والمحبة مواقف والصداقات مواقف والأهل مواقف وكل شيء بالدنيا مواقف، لازم نقيس عليها، وبحب الجدعنة بصفات البشر».