«الإنجيلية» تحتفل بعيد القيامة في كنيسة مصر الجديدة السبت المقبل

تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، السبت المقبل، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة.

احتفالات عيد القيامة المجيد

وصرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، بأنّ الكنيسبة تبدأ استقبال ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهر السبت المقبل 23 أبريل لنقل فعاليات الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.

برنامج احتفالات عيد القيامة المجيد

وأضاف إدوارد في بيان عنه، أنّ برنامج الاحتفال يبدأ السبت في الواحدة والنصف ظهرًا بصلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم لفريق الحياة الأفضل، ثم فقرة القراءة الكتابية، ثم كلمة راعي الكنيسة، وبعدها صلاة، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.