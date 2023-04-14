مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23.. حسام يتشاجر بسبب سماح

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23، بحديث سمير (محمد محمود) مع سميحة (يسرا) عن ظروف بيع شقتهم، ويطلب منها البعد عن انشراح لأن عينها حاسدة، ويخبر الحسيني سميحة أن الجدة سوسو لها صديقة تدعى زلابيا وتقيم في الفيوم وتطلب منه سميحة الذهاب معها للبحث عنها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23 بطولة يسرا

تحاول نيللي (فدوى) خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23، التقرب من سامح ولكن فرق الثقافة يقف حائلا بينهما، يذهب سامح مع نيللي لتصليح هاتفه، يحتد حسام على شخص يقوم بتصوير سماح (مايان السيد) في الشارع ويعترض على أسلوب تعاملها مع المارة ويخبرها الفرق بين الحياة في مصر وكندا وتبدو عليه الغيرة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23 إخراج عمرو صلاح

يستغرب سامح (آدم الشرقاوي) في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23 من أسلوب البائعين في مصر وتحاول نيللي التعامل مع الموقف، يقابل سامح ونيللي سماح وحسام ويدور بينهم حديث، تحاول نيللي تقديم بعض النصائح لسماح حول علاقتها بحسام وسماح غير مبالية، يسأل حسام سامح عما سيحدث لهم لو لم يعثرون على الجدة سوسو ولكنه لا يجد إجابه يخبره بها.