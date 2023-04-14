مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23.. يسرا تسترجع ذكرياتها مع سما إبراهيم

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23، بسرد الدكتورة سميحة التي تجسدها يسرا، ذكرياتها مع انشراح التي تقوم بدورها الفنانة سما إبراهيم في الماضي والتي كانت منذ 25 عاما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23 .. بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23 كشفت الحلقة عن إمكانية عمل أكرم دور محمد ثروت، لدى سمير المسيطر دور محمد محمود، حيث دارت الحلقة عن حديث أكرم مع زوجته فوقية دور شيماء سيف، عن العرض الذي قُدم له من سمير المسيطر بعد أن زاره رفقة الدكتورة سميحة لسؤاله عن حقيقة بيع شقته.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23 .. اخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23 من بطولة يسرا وانتاج العدل جروب ومن اخراج عمرو صلاح، وشارك فى بطولته كلا من شيماء سيف ومحمد ثروت ومحمد محمود وسما ابراهيم