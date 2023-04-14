مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23 .. يسرا تعاود البحث عن سوسو

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23، بعودة البحث من جديد عن الجدة سوسو التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن من جانب الدكتورة سميحة التي تقدم دورها الفنانة يسرا.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23 بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23، يستكمل من خلال أحداثه قصة الحب بين (سماح) مايان السيد والضابط حسام الذي يقدم دوره أحمد عبد الوهاب.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يذكر أن مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23 تدور قصته حول الدكتورة سميحة التي تعود من كندا من أجل استلام ميراثها، والمسلسل يعرض على قناة cbc، وهو من بطولة يسرا، وشيماء سيف، بيومي فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.