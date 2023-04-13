مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22.. سامح يذهب لزيارة نيللي

تقابل سماح، التي تلعب دورها مايان السيد، في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22، حسام ويخبرها عن فكرة فيلم تساعدها في عملها السينمائي، وتشير سميحة، التي تلعب دورها يسرا، إلى أنها يمكن أن تنفذ الفيلم في كندا، ولكن حسام يريد منها البقاء ويخبرها أن هذا الفيلم يجب تصويره في مصر، يتصل سامح بنيللي ويسألها عن مكان لتصليح هاتفه وتطلب منه الحضور.

في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22 بطولة يسرا

وأثناء استعداد سامح، الذي يلعب دوره آدم الشرقاوي، في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22، للنزول يجد انشراح أمامه تسأل عن سميحة ويخبرها بعدم وجودها وتستأذنه أن تنتظر والدته ويوافق، يركب سامح «ميكروباص» وتتصل به نيللي لتطمئن عليه، يذهب سامح لنيللي.

في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22 إخراج عمرو صلاح

ويخبرها في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22، أنه سينتظرها حتى تنتهي من عملها، يتابع حسام كلامه مع سماح، ويحاول أو يلفت انتباهها لإعجابه بها بشكل غير مباشر.