مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. كشف حقيقة إجهاض إيمان العاصي

شهدت الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، أحداثًا مشوقة للجمهور، أبرزها كشف حقيقة إجهاض «دلال» منذ 19 عاما، والتي تلعب دورها الفنانة إيمان العاصي.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة

وتسترجع إيمان العاصي «دلال»، خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة، ذكريات عام 2004، حيث تتفق مع طبيب بأن يخبر زوجها جعفر العمدة بأنها حامل منه، وذلك بعد علمها أنها تعاني من مشكلة في الرحم ولا تستطيع الإنجاب نهائيا.

وتقوم بعد ذلك بتقطيع ملابسها، ووضع سائل أحمر، حتى يتبين أنها تعرضت للإجهاض عن طريق سيدات، وتبكي بشدة، حتى يصدقها جعفر.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.