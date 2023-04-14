مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. إيمان العاصي تكتشف سرا خطيرا عن زينة

عرضت الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، إذ شهدت الحلقة أحداثًا مشوقة للجمهور.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23

وقامت إيمان العاصي «دلال» بالتفتيش في غرفة زينة، حتي وجدت التحاليل الخاصة بها، التي تثبت انها حامل من محمد رمضان، لتقابل الخبر بحالة من الغضب، وتصور التحاليل، ولكن تصل زينة إلى المنزل، وتحاول «ثريا» مي كساب، تمنعها من دخول غرفتها، ولكنها ترفض وتري دلال فى غرفتها.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.