إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالشرقية

أصيب 6 أشخاص في حادث اصطدام ميكروباص برصيف ناحية منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالزقازيق

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد تلقي المركز بلاغا باصطدام سيارة برصيف ناحية منطقة التجنيد ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي

تم نقل المصابين الى مستشفى الاحرار التعليمي بمدينة. الزقازيق لتلقي العلاج اللازم .