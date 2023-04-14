دعاء 24 رمضان.. اللهم اجعلني من المتوكلين عليك

دعاء 24 رمضان، من الأدعية التي يبحث عنها الكثير من المسلمين على مدار اليوم، ففي شهر رمضان المبارك يُكثر العديد من المسلمين على ترديد الأدعية والاجتهاد في العبادة، سواء بالدعاء أو الصلاة أو الصيام، وغيره من أشكال العبادة والطاعة الأخرى، وذلك حرصا من العباد على اغتنام فضل شهر رمضان الكريم.

دعاء 24 رمضان

وعن دعاء 24 رمضان، فهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم خلال يوم 24 من شهر رمضان الكريم، فعلى المسلم أن يدعو الله عز وجل بما يريد من خير الدنيا والآخرة، وعليه أن يدعو لنفسه وأهله وولده بكل خير يتمناه لأحبائه من الدنيا والآخرة، ومن الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يرددها العبد دعاء 24 رمضان وهو:

- «اللهم اجعلني من المتوكلين عليك، الفائزين لديك، المقربين إليك، بإحسانك يا غاية الطالبين».

- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ، وَأَعُوذُ بِكَ فِيهِ مِمَّا يُؤْذِيكَ، بِأَنْ أُطِيعَكَ وَ لَا أَعْصِيَكَ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ».

وبالحديث عن دعاء 24 رمضان، لا بد من الإشارة إلى أن اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان الكريم لا يوجد له دعاء محدد يردده العبد خلال هذا اليوم، بل في هذا اليوم يستحب أن يدعو المرء فيه ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله عز وجل كل ما يتمنى من خير الدنيا والآخرة، وهناك بعض الأدعية التي تأتي ضمن دعاء 24 رمضان منها:

- «يا رب إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ، وَأَعُوذُ بِكَ فِيهِ مِمَّا يُؤْذِيكَ، بِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيَكَ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ».

- «يا رب إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عَمِلتُ، ومن شرِّ ما لم أعمَلْ، اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا علَى طَاعَتِكَ، اللهمَّ إنَّي أعوذُ بك من شرِّ سمْعي، ومن شرِّ بصري، ومن شرِّ لساني، ومن شرِّ قلْبي، ومن شرِّ منيَّتي».

دعاء يوم 24 من رمضان

بالحديث دعاء 24 رمضان، لا بد من الإشارة إلى أن شهر رمضان الكريم الدعاء فيه مستحب، وهناك العديد من الأوقات التي يستحب أن يدعي فيها المسلم خلال اليوم، ولكن من أفضل الأوقات التي يستحب أن يردد العبد خلالها دعاء 24 رمضان، منها وقت آذان المغرب، وتحديدا قبل أن يؤذن الأذان بحوالي 15 دقيقة وبعد أن يؤذن ببعض دقائق، فلا يرد للصائم دعوة، ومن الأدعية المستحب ترديدها ضمن دعاء 24 رمضان هي:

- «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى».

- «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

- «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ».