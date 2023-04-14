دعاء آخر جمعة في رمضان 2023.. اللهم اجعل خير أعمالي خواتمها

يحرص العديد من المسلمين على ترديد دعاء آخر جمعة في رمضان 2023، فيوم الجمعة من خير أيام الأسبوع وفيه بركة كبيرة، وكذلك الأمر في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، فهي خير ليالي العام، ويحرص خلالها المسلم على اتباع وطاعة أوامر الله تعالى ونبيه الكريم، وفي السطور التالية نستعرض أفضل الأدعية في الجمعة الأخيرة من رمضان.

دعاء آخر جمعة في رمضان 2023

وبالنسبة لدعاء آخر جمعة في رمضان 2023، فلابد من الإشارة إلى عدم وجود دعاء معين ومخصص ليردده العبد في هذا اليوم، بل على العبد أن يكثر بالدعاء لنفسه وولده ويتمنى من الله خير الدنيا والأخرة وكل ما يرغب فيه، ومن الأدعية اللتي تندرج تحت دعاء آخر جمعة في رمضان 2023 هي:

دعاء آخر جمعة في رمضان

وبالحديث عن دعاء آخر جمعة في رمضان 2023، فهناك عدد من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب ترديدها في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان الكريم، ويأتي من هذه الأدعية:

- اللهم أسألك أن تحسن خاتمتي وأن تجعل خير أعمالي خواتيمها وأن تتوفاني وأنت راضي عني

- اللهم إني اسألك في هذه الجمعة تفريجًا لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وغفرانًا لكل ذنب، ورزقًا لكل محتاج

وبعيدا عن دعاء آخر جمعة في رمضان 2023، لابد من الإشارة إلى أشهر ادعية العشر الأواخر من رمضان، التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأدعية:

- عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ! إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ) رواه الترمذي (3505) وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي".

- عن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ) رواه أبو داود (5090)، وحسّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".

أخر جمعة في رمضان

وبالحديث عن دعاء آخر جمعة في رمضان 2023، لابد من الإشارة إلى أن الليالي العشر من شهر رمضان الكريم، هي من خير الليالي في العام، ينتظرها العباد بشغف كبير، حرصا منهم على اغتنام فضل هذه الليالي الكريمة المباركة التي يأتي ضمنها ليلة القدر، وهي الليلة التي نزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن الكريم، وفي هذه الليلة كل الدعوات مستجابة، لذا يكثر المسلم على الدعاء بكل ما يتمنى من خير الدنيا والأخرة.

وبعيدا عن دعاء آخر جمعة في رمضان 2023، هناك بعض من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب ترديدها في العشر الأواخر وهم:

- اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ: ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ) رواه البخاري (6346) ومسلم (2730)