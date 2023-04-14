مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. محمد رمضان يكتشف سرا خطيرا عن زينة

عرضت الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، إذ شهدت الحلقة أحداثًا مشوقة للجمهور.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة

بدأت الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة، باتصال «نعيم» عصام السقا، على جعفر العمدة، وإخباره بأن والد «عايدة» زينة، توفي منذ فترة، ليقابل جعفر الخبر بحالة من الصمت والذهول.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc، كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.