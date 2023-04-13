تامر عبد المنعم: شابوه محمد رمضان ومحمد سامي على جعفر العمدة

أشاد الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية بالاداء الذي يقدمه فريق عمل مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض خلال موسم رمضان الحالي واختص بطل العمل محمد رمضان والمخرج محمد سامى.

إشادة تامر عبد المنعم بمسلسل جعفر العمدة

نشر تامر عبدالمنعم صورة لبوستر المسلسل وعلق عليها: «كلام من الآخر محمد رمضان نجم رمضان بلا منازع ومحمد سامي المخرج الافضل by far والاتنين أكتر ناس فاهمين سيكلوجية الجمهور ومعاهم سر الخلطة والجريمة ان البعض بيهاجم رمضان وهو الوحيد اللي عارف ينافس ويشرف الدراما المصرية».

وأضاف تامر: «أنا عن نفسي في غاية الندم علي ان ظروفي ماسمحتش ليًا إني أشتغل معاهم في جعفر العمدة واأيرا شابوه أحمد فهيم عمل دور سيد أحسن من أي حد بما فيهم أنا لو كنت عملته».

وكان الفنان تامر عبدالمنعم اعتذر عن المشاركة في أحداث مسلسل جعفر العمدة في بداية تصويره نظرا لظروف سفره خارج البلاد.

ردود الفعل على مسلسل جعفر العمدة

ونال مسلسل جعفر العمدة العديد من ردود الأفعال الإيجابية سواء من الجمهور أو النقاد من بداية عرضه وحتى الآن.مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.