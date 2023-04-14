مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23.. حمزة العيلي والجروي يتفقان على الإمارة

بدأت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، بلقاء جمع بين السرُي الذي يلعب دوره الفنان حمزة العيلي، والجروي الذي يجسد شخصيته الفنان نضال الشافعي، بعد وفاة والي مصر، بعد أن خدعه أبى بشر، الذي يلعب دوره الفنان خالد القيش، وقدم له سجادة هدية مرشوشة بالسم، الذي انتشر في جسد الوالي، وأودى بحياته، ليقدم الجروي على إبرام اتفاق مع السري لتولي الإمارة في الفسطاط.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

ثم انتقلت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، إلى الإمام الشافعي وهو يقدم واجب العزاء في جد الطفل إبراهيم، الذي كان يتولى الشافعي تعليمه، وعقب العزاء توجه الشافعي الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، إلى الطفل إبراهيم ودار حديث بينهما، وانتهى بأن الطفل أخبر الإمام بأنه والدته سيعودان إلى بلدتهما، وعندما سأله الإمام عن السبب، أخبره بأن خاله جابر قال لوالدته إنه سيبيع المنزل الذي كان يمتلكه جده.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

كما تناولت الأحداث في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23، اعتذار الطفل إبراهيم للشافعي عن الأخطاء التي ارتكبها، ثم انتقلت الأحداث إلى والدة إبراهيم وهي تستقبل العزاء في والدها، وظهرت حسن التي تجسد دورها الفنانة أروى جودة خلال العزاء بصحبة فاطمة ابنه الإمام الشافعي.

وخلال مسلسل رسالة الإمام، ظهرت هند في مكان لم يتوقعه خالها وتتضح الأمور للفقهاء ولعقيل أنها على غير ما صوره لهم، أما الخليفة فتعرض لخيانة بطريقة مأساوية من قبل أبي بشر الذي خدعه.