ناقد فني عن «حمزة العيلي» في مسلسل رسالة الإمام: من أفضل ممثلي جيله

أشاد الناقد محمود عبدالشكور، بأداء الفنان حمزة العيلي والذي يجسّد شخصية السُري بن الحكم، خلال أحداث مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، والذي يتناول حياة الإمام الشافعي أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، والسنوات الأخيرة التي قضاها في مصر، في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية إبان هذه الفترة.

حمزة العيلي فنان قادر عل ضبط انفعالاته

وكتب محمود عبدالشكور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتأكيده أن حمزة العيلي في دور السُرّي بن الحكم في حلقات رسالة الإمام، يؤكد من جديد أنه من أفضل ممثلي جيله، ويبدو على مستوى ثقل الشخصية، التي تبطن أكثر مما تظهر، والتي تمتلك قدرة كبيرة على ضبط انفعالاتها، وتصبر بذكاء لتحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن حمزة العيلي، يترجم كل ذلك بهذا الوجه الذي يستحيل أن تعرف ما يفكر فيه، وبالصوت الهاديء، وبلغة الجسد التي تقول في كل مشهد أنه كالشجرة الراسخة، التي لا يؤثر فيها هبوب الرياح، مضيفًا: مشاهده مع نضال الشافعي، الذي يقدم أيضًا دورًا مميزًا للغاية، من أفضل مشاهد المسلسل.

دور المخرج

واستطرد قائلًا: «لكن هذا القناع الصارم، وتلك النظرة التي تحاكي نظرة الصقر، تلينان فقط مع لقاءاته القليلة مع حُسن والتي تقوم بدورها أروى جودة، هي الوحيدة التي ترى ضعفه، وهي الوحيدة التي تلين معها تلك الصخرة، ولكن بقدر محسوب، وللمخرج الليث حجو دور كبير بالتأكيد في أن يكون مفتاح أداء الشخصية على هذا النحو المتقن الهادئ، وفي أن يكون أداء الممثلين عمومًا في المسلسل بهذه الدرجة من التميز».