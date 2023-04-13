مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22.. ظهور سلمى أبو ضيف بعد اتهامات عقيل لها

كشفت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22، عن المكان الذي اختبأت فيه هند التي تلعب دورها الفنان سلمى أبو ضيف، بعد الفضيحة التي سببها لها شقيق زوجها الراحل عقيل، واتهامه لها أمام أهالي الفسطاط بارتكاب الفاحشة مع عمرو الذي يلعب دوره الفنان رامز أمير على ضفاف النيل، وهو الأمر الذي تدخل فيه الإمام الشافعي وتعامل معه بحسم ورفض رمي المحصنات بالباطل وطلب الذهاب إلى المسجد والتحقق من الأمر وسماع الشهود.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22

وخلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22، ظهرت هند في بيت السيدة نفيسة حفيدة الرسول والتي تجسد دورها الفنانة فرح بسيسو، وهو المكان الذي لجأت له هند بعد هروبها، فبعد أن اتهمها عقيل شقيق زوجها بارتكاب الفاحشة هربت ولجأت للسيدة نفسية لتطلب منها المساعدة والمكوث في بيتها حتى تظهر براءتها.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22

كما تناولت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 22، مواجهة هند مع "عقيل" في منزل السيدة نفسية بعد أن طلبت حفيدة الرسول حضور الإمام الشافعي وعقيل وخال هند لدارها، وخلال الحلقة سامحت هند عقيل على اتهامه لها ظلما، كما أنها طلبت المسامحة من خالها جمال الدين وأخبرته أنها لا يمكن أن ترتكب مثل هذا الخطأ، وأوضحت أنها ستبقى في منزل السيدة نفيسة حتى تهدأ نفوس الناس.

مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام حول الخوض في أعماق شخصية الإمام الشافعي، الذي يجسد دوره الفنان القدير خالد النبوي، ليسرد هذا العمل في إطار درامي أهم المحطات في حياة هذا العالم الجديد، ورحلته العظيمة، حتى استقراره في القاهرة مع مذهبه وتلاميذه.