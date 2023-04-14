نقل مصابو حادث الإسماعيلية إلى مستشفى الجبل الأخضر بالقاهرة 

قالت مصادر طبية مسؤولة في مجمع الإسماعيلية، أنه جرى نقل مصابو حادث طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي من المجمع إلى مستشفى الحبل الأخضر في القاهرة التابع لشركة المقاولون العرب.

التصريح بدفن 4 متوفيين بالحادث

وكانت جهات التحقيق في الإسماعيلية أمرت بدفن جثامين 4 أشخاص بعد انتداب مفتشي الصحة لمعاينة الجثامين للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاتهم ومصرعهم تأثرا بالحادث المروري.

وشيع أهالي الإسماعيلية جنازة 3 من المتوفيين في وقت واحد من مسجد المطافئ بقلب مدينة الإسماعيلية وسط حضور آلاف من العاملين وأهالي المدينة وأسر الضحايا من مسجد المطافى في قلب المدينة إلي مقابر منطقة الفردوس في منطقة الشهداء فيما تم تشييع جثمان الضحية الرابعة علي مقابر أسرته في مدينة بنها.

أسماء المصابين

واسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كلا من علي عبد الخالق علي سليمان 48 سنة مقيم في حي الزهور، وأحمد مجدي عبد العزيز، 35 سنة، ومقيم في الشيخ زايد وحسني محمد محمود حسن 53 سنة، ومقيم في أبوصوير وحسن إبراهيم الدسوقي 51 سنة، ومقيم في شارع المستشفى بالإسماعيلية.

كما أسفر عن إصابة كل من أحمد سمير السيد 38 سنة ومقيم في عزبه شاهين و حسام علي محمد علي 50 سنة، ومقيم في أبوعطوة ومصاب بجرح في الرأس وخدمات في الجسم، والسيد فرج بيومي إبراهيم، 39 سنة، ومقيم في حي السلام، ومحمد عادل أحمد عبد الرحمن، 43 سنة، ومقيم في المحطة الجديدة.