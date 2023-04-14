الأسطول الروسي في المحيط الهادئ.. وصحيفة أمريكية تعلق

في ظل التطورات الكبيرة بين القوى العظمى في العالم وتوقعات باندلاع الحرب العالمية الثالثة وضعت موسكو أسطول المحيط الهادئ الروسي بأكمله في حالة تأهب قصوى، اليوم الجمعة، لإجراء تدريبات مفاجئة ستشمل تدريبا على إطلاق صواريخ، في استعراض هائل للقوة وسط توترات مع الغرب بسبب الأزمة الدائرة في أوكرانيا.

وزير الدفاع الروسي يوضح هدف حشد الأسطول في المحيط الهادئ

من جهته قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن الهدف من التدريبات الحربية هو اختبار قدرة القوات المسلحة الروسية على شن رد على عدوان، مشيرا إلى أنه علاوة على إطلاق الصواريخ، ستشارك في التدريبات أيضا قاذفات استراتيجية ذات قدرة نووية ومقاتلات حربية أخرى إلى جانب طائرات من الذراع الجوية لأسطول المحيط الهادئ.

كيف تحرك الأسطول الروسي في المحيط الهادي؟

وركز الجيش الروسي الجزء الأكبر من قواته على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، لكنه واصل أيضًا إجراء تدريبات منتظمة في جميع أنحاء روسيا لتدريب قواته وإظهار استعدادها، حيث قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن مخطط مناورات اليوم الجمعة عبارة عن رد على محاولة خصم للهبوط في جزيرة سخالين وجزر الكوريل الجنوبية.

ماذا نعرف عن الأسطول الروسي؟

الأسطول الروسي هو الاسم الشائع للقوات البحرية لروسيا الاتحادية، والتي جاءت خلفا لبحرية كومنولث الدول المستقلة التي تفككت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة في العام 1991.

سر المخاوف من الأسطول الروسي في المحيط الهادئ

كانت صحيفة The National Interest الأمريكية نشرت مقالا، الأسبوع الماضي ، بعنوان «أسطول المحيط الهادئ الروسي يزداد قدرة»، حيث استخدم الأسطول الروسي بضع مئات من السفن الحربية الكبيرة والصغيرة والغواصات توسع عملها من المحيط الهادئ إلى المحيط الهندي.

وأبرز المقال الأمريكي بالدرجة الأولى فرقاطة «جريمياشي» وغواصة الديزل الكهربائية «بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي» وكاسحة الألغام «ياكوف بلياييف» وزورق «رابتور» المقاوم للغواصات وغيرها من السفن الحربية والمساعدة.