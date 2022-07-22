«شويجو» يتوجه إلى إسطنبول لتوقيع اتفاق الحبوب.. ممر آمن لعبور السفن خلال أسابيع

ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في نبأ عاجل، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، توجه إلى إسطنبول لحضور حفل توقيع اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن «الحبوب»، اليوم، حيث صرح مصدر مطلع على المفاوضات أن «الممر الآمن لعبور السفن المحمّلة في البحر الأسود سيبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة».

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أكد المصدر أنه تم الحصول على ضمانات في هذه المسألة من الأطراف المشاركة، في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام تركية، أن الاتفاقية المنتظرة الخاصة بإنشاء ممر الحبوب لا تنص على «إزالة الألغام بالكامل من الموانئ الأوكرانية».

إرشاد السفن إلى الممرات الآمنة

ووفقًا لما نقلته قناة «إن تي في» التلفزيونية، فإن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المحادثات الرباعية تنص على إرشاد السفن المُحملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا قبل أن تسلك طريقها في المياه الدولية حتى تتبع الممرات الآمنة التي تم تحديدها.

معضلات في طريق الاتفاق

وبينما تجري الاستعدادات لإبرام هذا الاتفاق، تشير قناة «العربية» الإخبارية إلى العديد من المعضلات التي قد توجه تنفيذه، ومن بينها إعادة استخدام البحر الأسود، وتفتيش السفن التجارية التي من المرجح أن تقوم بها تركيا لضمان عدم نقل الأسلحة، ووقف إطلاق النار في مناطق العبور.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك معضلة أخرى وهي إزالة الألغام من الموانئ وتوفير الممرات الآمنة لسفن الشحن، وهما الأمران الأسياسيات لنجاح الاتفاق، خصوصًا أن الألغام منتشرة في المياه بعدما كثفت أوكرانيا من زرعها بالقرب من الموانئ الفترة الماضية لعرقلة تقدم الروس، وفقًا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».