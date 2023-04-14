مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23.. مطالبة بسمة للشهادة الزور

مفاجآت عدة، شهدها مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23، وذلك بعد وفاة الطالبة «سلمى عثمان» على يد «سامر»، خاصة وأنّ هناك حملات إلكترونية تسعى لتشويه صورتها، وأنها كانت تُثير مشاعر القاتل، وذلك في ضوء محاولات إنقاذه من الإعدام

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23.. تردد كابر في الذهاب للشهادة

تستمر أحداث المسلسل وصولاً إلى مشهد مطالبة كابر التي تقوم بدورها الفنانة بسمة للشهادة بقضية قتل الطالبة الذي قام بفعلها أخيها الصغير وترددها بالذهاب للشهادة وحيرتها بقول الحقيقة وتسليم رقبة أخيها للمشنقة أم ضياع حق الضحية وتستمر الحيرة إلى قرارها بعدم الذهاب ولكن زوجها يقنعها بالذهاب لأن ذلك أمر قانوني واجب.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة، يُعاد 3 مرات على مدار اليوم، الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا الساعة 8.15 مساءً، عبر قناة الحياة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويُشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا.