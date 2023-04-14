رئيس النيابة الإدارية يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة

تقدم المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجميع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والسعادة والمحبة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.