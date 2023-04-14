رضوى الشربيني لـ أنا والقناع: بقول كل ثانية ولا يوم من أيامك يا ماما

وجهت الإعلامية رضوي الشربيني رسالة لوالدتها من خلال استضافتها في برنامج أنا والقناع الذي تقدمه الاعلامية منى عبدالوهاب على قناة الحياة، وهي في حالة من الانهيار والبكاء، قائلة: «كنتي دايما بتقولي لي إن بكرة لما أموت هتقولي ولا يوم من أيامك يا أمي، فلو إنتي سمعاني دلوقتي.. أنا بأقولها كل ثانية».

تفاصيل وفاة والدة رضوى الشربيني

وروت الشربيني لأول مرة تفاصيل وفاة والدتها، مشيرة إلى أن الأمر حدث وقت انتشار وباء الكورونا، وحكت بطريقة مؤثرة أن المنزل بالكامل أصيب بالفيروس، وتواصلت مع وزارة الصحة بعدما قلت نسبة الأكسجين في جسم والدتها، وكان لا بد من نقلها للمستشفى.

وأشارت إلى أن والدتها قالت: «لو دخلتيني المستشفي أنا هاموت هناك، هونت عليها وقلت لها إنه بس 48 ساعة هنظبط فيها الأكسجين، وبعد 12 يوما مرت وكان الدكتور بيبعت لي حد يديني حقنة عشان أقدر أشوف البيت وأعمل تحليل لكل الناس اللي في البيت وأروح لوالدتي وكنت باحمد ربنا إني إيجابي كورونا عشان أقدر أشوفها لحد ما في يوم الدكتور كلمني وقالي تعالي شوفي مامتك عشان تتحسن وتبقي أحسن، فتعالي شوفيها فرحت علي طول، وكلمت أخويا محمد، وقلت له ماما عايزة تشوفنا، ووصلت الأول ومكانتش بترد لما باكلمها، لما محمد جه فاقت وبعدين بصيت لي، وقالت لنا احنا الاتنين خلي بالكم على بعض، وبعدين كل الأجهزة وقفت، وكل الأرقام عمالة تقع، ولما سألنا الدكتور إيه اللي بيحصل قالنا ده الطبيعي وخرجنا بره، ويوم الوفاة أنا كنت رايحة لها في الطريق وكأني مسمعتش كلام الدكتور لقيت المساعدة بتاعته بتكلمني قبل ما أوصل بدقايق بسيطة بتبلغني أن والدتي اتوفت».

أنا والقناع يذاع على الحياة وسي بي سي

وأضافت رضوى الشربيني: «كنا واقفين قدام تلاجة الموتي ولقيت الدكتور بيقولي لو لسه عندك كورونا يبقي انتي اللي هتغسلي مامتك، ودي كانت أول مرة أعمل ده، روحت البيت الكل عمال يكلمني فصرخت في وشهم كلهم وبقيت أستوعب إني محتاجة حد يحضني، ولأني خايفة عليهم دخلت الأوضة وقفلت الباب علي نفسي، وأنا كنت بنام جنبها بقالي 4 سنين على نفس السرير، وبعد ما غسلتها اكتشفت إني سلبي كورنا وكأن ربنا كان عايز إني أغسلها».