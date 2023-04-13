رضوى الشربيني ضيفة منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع»

تحل اليوم الإعلامية رضوى الشربيني ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب، في حلقة تذاع على جزئين ضمن برنامجها الرمضاني أنا والقناع، في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة CBC.

رضوى الشربيني في برنامج أنا والقناع

خلال الحلقة تكشف رضوى الشربيني، عن الوجه الآخر لها الذي لا يعرفه الجمهور وتتحدث عن حياتها الشخصية وتجربة انفصالها وكيف أثرت فيها وفي حياة بناتها، وعن علاقتها بالمجتمع وقناعتها الثابتة والأقنعة التي أسقطها الزمن من على وجهها.

برنامج «أنا والقناع»

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين.

استضاف البرنامج في الأيام السابقة الفنانة يسرا وغادة عادل ونيللي كريم وشريف منير والكوميديانة شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

الأكثر مشاهدة

تصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WATCH IT، ويأتي موعد برنامج «أنا والقناع» على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليعرض بعدها على قناة CBC في تمام الساعة العاشرة مساءً.