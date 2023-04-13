رضوى الشربيني لـ«أنا والقناع»: أي حاجة تحصل لي مهما كانت حزينة بقول خير

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إنها عدوة أشباه الرجال، وليست عدوة للرجال، متابعة: «أن أكون امرأة فهذا شرف وليس تهمة، شرف إني امرأة وحابة هذا للغاية ومكنتش أحب أن أولد راجل، ولو كانت المرأة تهمة فهي تهمة في نظر أشباه الرجال».

أنا جيت في الدنيا بسبب راجل

وأضافت رضوى الشربيني، خلال برنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»: «أي حاجة تحدث منذ سنوات طويلة مهما كانت كارثية، ومهما كانت حزينة بقول خير، وأنا جيت في الدنيا بسبب راجل وهو أبويا، وسندي في الدنيا راجل هو أخويا، وطليقي راجل محترم».

متفائلة وراضية

وتابعت: «معظم الوقت متفائلة وراضية، وشايفة معظم الحاجات الوحشة فيها خير، عشان رب الخير ولا أحب سوى الخير».