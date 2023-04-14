رضوى الشربيني تكشف لـ«أنا والقناع» عن مواصفات فارس أحلامها

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على تريند «الست مش ملزمة»، قائلة: «أنا كزوجة لو مش مفروض عليا شيء أو مش مطلوب مني لازم أعمله بطيب خاطر».

تجربة الزواج مرة أخرى

وعن تمنيها أن تخوض تجربة الزواج مرة أخرى، قالت رضوى الشربيني خلال لقائها ببرنامج «أنا والقناع»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب: «باقتناع، يوم ما ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني بالراجل اللي يحبني ويقدرني ويفهمني ويطبطب عليا ويجبر بخاطري هتجوز»، متابعة: «في حاجة غريبة، الرجالة بيخافوا جدا وبعدين أنا بقيت مش عارفة ايه اللي حصل».

ارتداء الحجاب

وواصلت رضوى الشربينى: «لو أنا اتحجبت النهاردة وعاوزة أنزل أدخل نادي، ليه بني آدم زيي زيه يمنعني من دخول نادي عشان أنا راضية ربني»، وردت على سؤال الإعلامية منى عبد الوهاب، هل الحجاب في خطط رضوى الشربيني؟، قائلة: «أه إن شاء الله، يا رب».