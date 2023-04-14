الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا السبت.. ارتفاع درجات الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية غدا السبت، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث يبدأ اليوم بشبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات بالإضافة إلى الطرق الزراعية، مع توقعات بتوقف سقوط الأمطار، فيما يستمر نشاط الرياح علاوة على ارتفاع الأمواج.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا السبت، مائل للبرودة في الصباح الباكر ويتغير بشكل كبير ليميل إلى الحرارة نهارا ثم يعود باردا ليلا مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج مع غياب سقوط الأمطار التي تضرب الإسكندرية منذ يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة.

طقس الإسكندرية مناسب لاستقبال المواطنين

تستمر شواطئ بحر الإسكندرية في استقبال المواطنين لممارسة الرياضة وتناول وجبات الإفطار حيث يرتبط طقس الإسكندرية غدا، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر.