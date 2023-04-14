مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23.. الدكتور عجيب يتحالف مع الأعداء للسيطرة على كيمت

شهد مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23 أحداثا مهمة، حيث تحالف الدكتور عجيب مع مجموعة من الأسيويين أعداء أرض كيمت، بينما ذهب يحيى للفرعون الحاكم وأخبره ما حدث في التاجر المصري عنخ بيبي صاحب المركب التي استولى عليها الدكتور عجيب وعصابته وطلب منه الفرعون أن يظل معه للتأكد من صدق كلامه وأنها ليست مؤامرة، وطلب الأستاذ عصام من سينو أن يجعله مدرسا في البير عنخ وبالفعل أصبح مدرسا في مدرسة مصرية قديمة.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23

ويُذاع مسلسل يحيى وكنوز الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT، أما موعد العرض الأصلي فهو في تمام الساعة 6:15 مساءً.

سلسل الأطفال يحيى وكنوز هو أول مسلسل أطفال مترجم للغة الإشارة ويُقدم بأصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.