تفاصيل مصرع المقدم كريم أبو ستيت في حادث خلال الذهاب عمله.. تمنى الشهادة ونالها

أكثر من 7 سنوات قضاها المقدم كريم أبو ستيت في مديرية أمن الإسماعيلية منذ أن كان نقيبا إلى أن وصل لرتبة مقدم وقائد لمجموعة الأمن المسؤولة عن تأمين مبنى المديرية بالكامل.

علاقات وطيدة جمعت بين كريم وزملائه فدائما ما كان يوجد على البوابة الأمامية لمديرية أمن الإسماعيلية يلتقي زملاءه نهارا وليلا أثناء دخولهم وخروجهم يوميا بضحكة لم تفارق وجهه يوما، بحسب ما رواه زملاؤه للوطن.

زملاؤه: طلب الشهادة ونالها في رمضان

وقال مقربون من الضابط ممن عملوا معه على مدار سنوات في الإسماعيلية إن الضابط امتاز بحسن الخلق والتواضع طوال مدة خدمته في مديرية أمن الإسماعيلية.

وقال أحد زملائه في تصريحات خاصة لـ«الوطن» وأحد المقربين منه إنه كان دائم الابتسامة في وجه زملائه، وكان أكثر ما يلتقون به صباحا ومساء عند دخولهم وخروجهم من المديرية باعتباره مسؤولا عن تأمينها.

وأضاف: «كريم كان ضابطا مقاتلا لديه خبرة كافية وفرق وشهادات في التعامل والاقتحام ومدرب علي أعلى مستوى وكان رياضيا يمارس الرياضة بشكل شبه يومي وشهد له الجميع بالكفاءة».

وتابع: «كريم كتير طلب الشهادة من ربنا وكان دائما بيدعي ربنا أن يتوفاه شهيدا ليلحق بزملائه في الجنة وتأثر كثيرا لاستشهاد زملائه في العمليات في سيناء».

وفاة المقدم كريم أبو ستيت في حادث أليم

وتعرض المقدم كريم أبو ستيت في في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة لحادث، جراء انقلابه بسيارته الملاكي علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب قرية المنايف.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث نقلت الضابط إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، إلا أنه توفي قبل وصوله متأثرا بإصابته بتوقف في عضلة القلب.