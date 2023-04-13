أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية كافة الاستعدادات لامتحانات النقل وامتحانات الشهادة الإبتدائية والإعدادية، وتحديد اللجان لبدء الامتحانات مع بداية شهر مايو المقبل لذلك إليك جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في الإسماعيلية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في الإسماعيلية والمقرر أن يبدأ في السبت 6 مايو المقبل في كافة اللجان المحددة في نطاق الإسماعيلية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في الإسماعيلية

وحددت التربية والتعليم بدءا جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في الإسماعيلية كالآتي

السبت 6 مايو: مادة اللغة العربية ومادة الأحياء

الإثنين 8 مايو: مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا؟

الأربعاء 10 مايو: مادة الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.

السبت: 13 مايو: اللغة الأجنبية الأولي والتاريخ

الإثنين 15 مايو: الفيزياء والفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الترم الثاني في الإسماعيلية 2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية عن جدول امتحانات الترم الثاني في الإسماعيلية 2023 لتبدأ امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم 6 مايو 2023 وتنتهي يوم 10 مايو فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من 6 مايو وتنتهي يوم 10 مايو.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى 16 مايو فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني تبدأ يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى مايو.