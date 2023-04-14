مصرع المقدم كريم أبو ستيت بمديرية أمن الإسماعيلية في حادث سير

لقي المقدم كريم أبو ستيت في مديرية أمن الإسماعيلية مصرعه في حادث أليم صباح اليوم أثناء سيره بسيارته، وتبين من التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت في يده أثناء قيادته السيارة وانقلبت وهو في طريقه إلى الإسماعيلية.

النيابة تشكل لجنة فنية من المرور لفحص أسباب الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث ونقلت جثمان المقدم المتوفى إلى المستشفى، وناظرت النيابة العامة جثمانه وتبين أنه توفي من جراء حادث سير أليم، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وموافاة النيابة بأعمال الفحص الطبي، وكلفت لجنة من خبراء المرور لمعاينة مكان الحادث وبيان أسباب حدوثه.

فحص سيارة المقدم كريم أبو ستيت

وتحفظت جهات التحقيقات على سيارة المقدم كريم أبو ستيت بعد وفاته في حادث سير لفحص وسائل الأمان بها لبيان أسباب وفاته رسميًا حتى يتسنى للجنة الفنية الانتهاء من التقرير الفني وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص للتأكد من وجود شبهة جنائية أم لا؟

حزن أسرة وزملاء المقدم كريم أبو ستيت بعد وفاته

وسادت حالة من الحزن الشديد بين زملاء المقدم المتوفى في مديرية أمن الإسماعيلية عقب معرفتهم بالخبر، كما أصيبت أسرته بحالة من الحزن والحسرة.

كانت أجهزة الأمن في الإسماعيلية تلقت إخطارًا بحدوث حادث سير على أحد الطرق ووفاة شاب داخل سيارته الملاكي فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين أن المتوفى هو المقدم كريم أبو ستيت الضابط في مديرية أمن الإسماعيلية، وأنه توفي بعدما اختلت عجلة القيادة في يده.