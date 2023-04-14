مسلسل حرب الحلقة 3.. أحمد السقا يخطط للتخلص من محمد فراج

يشعر الرائد عمر (محمد فراج) بتأنيب الضمير، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، بعدما ترك للشيخ عثمان (أحمد السقا) فرصة للهرب، بعدما هدده الأخير بتفجير 6 عبوات ناسفة داخل المستشفى، ويخبره الظابط شريف (أحمد سعيد عبد الغني) أنه تصرف بطريقة صحيحة، وذلك بعدما اكتشف كذب عثمان وأن المستشقى لم يكن بها أي عبوات.

وعلى الجانب الآخر، يعاتب الشيخ عثمان، فؤاد على تصرفه بقتل مدحت، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، ويخبره أن تصرفه أدى إلى إلقاء القبض على 3 أشخاص، كما أصبح وجههما معروفا بالنسبة لأجهزة الأمن، ويخبره بضرورة العودة إلى القاهرة مرة أخرى، وعلى الجانب الآخر يخطط للتخلص من مدحت والظابط الذي تعرف عليهما.

مسلسل حرب الحلقة 3

أحداث مسلسل حرب الحلقة 3

ويحاول الرائد عمر الوصول إلى عثمان وفؤاد خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، ويكشف على البطاقة التي تم العثور عليها داخل المنزل الذي تم إطلاق الرصاص منه على رجال الأمن.