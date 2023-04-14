مسلسل حرب الحلقة 3.. تكريم شهداء تفجير قسم ثالث العريش

يطلع الرائد عمر الإمام (محمد فراج) على بطاقات تحقيق الشخصية التي وجدوها في المنازل التي تم إطلاق النار على قوات الأمن منها، ووجدوا أنها مزورة، وذلك ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، ويطلب منه الضابط شريف (أحمد سعيد عبد الغني) العمل على الصور في البطاقات والتي قد توصلهم لأفراد التنظيم الإرهابي.

يطلب عمر التحقيق مع مدحت بعد محاولة قتله من أفراد التنظيم الذي كان عضوا به، وذلك خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، ويخبره أن حياته سوف تضيع في السجن من أجل أشخاص كانوا يريدون قتله، ويسأله على هوية الظافر وما الذي يخطط له.

مسلسل حرب الحلقة 3

أحداث مسلسل حرب الحلقة 3.. التكفيريون يهجمون على قسم العريش

وأثناء التحقيق يجد الرائد عمر سيارة محملة بمواد متفجرة تحاول اقتحام قسم العريش في مسلسل حرب الحلقة 3، وبعد ذلك تنفجر السيارة، ويوجه صناع المسلسل تحية لروح شهداء الوطن في قسم ثالث العريش.