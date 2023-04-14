التصريح بدفن جثمان شاب توفى على يد جاره في مشاجرة بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بدفن جثمان شاب توفى على يد جاره في مشاجرة نشبت بمركز ومدينة القنطرة غرب مساء أمس الجمعة أمام منزل المجني عليه بسبب خلافات بينهما.

وكانت جهات التحقيق بالإسماعيلية انتدبت في الساعات الأولى من صباح الطبيب الشرعي لفحص الجثمان بعد التحفظ عليه في مشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ لبيان ما به من إصابات وإنهاء تقرير الصفة التشريحية للجثمان.

القبض على المتهم

وألقت وحدة مباحث مركز القنطرة غرب برئاسة المقدم مروان الطحاوي، القبض على المتهم بعد ارتكاب جريمة الإسماعيلية بساعات قليلة والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وقالت المصادر الأمنية إن الحادث أسفر عن مصرع «شعبان.ش.س» 30 عاما، جراء التعدي عليه بآلة حادة وإصابته بجرح في الرأس.

وكانت شكلت مباحث الإسماعيلية، برئاسة اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لفحص الواقعة والتوصل إلى سبب ارتكابها وضبط الآلة الحادة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافا نشب بين المتهم والمجني عليه تجدد مساء أمس استخدم فيه المتهم آلة حادة بضرب المجني عليه على رأسه مما تسبب له في نزيف داخلي تسبب في وفاته.

كردون أمني في مكان جريمة الإسماعيلية

وفرضت قوات الشرطة بمركز شرطة القنطرة غرب كردونا أمنيا في عزبة الشراقوة بقرية البياضية دائرة المركز لفرض السيطرة الكاملة على منطقة الحادث وعدم تجدد الاشتباكات.