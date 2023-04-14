كارثة جديدة ينتظرها العالم.. انفجار بركاني مدمر من قلب البحر المتوسط

يبدو أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الماضي، وأودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص، يمكن أن يكون بداية لكارثة جديدة تؤثر على دول العالم، مصير كوكب الأرض، حيث يوجد بركان تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط يستعد للاستيقاظ​​، وهو قادر على تدمير أوروبا والشرق الأوسط، فيما ستؤثر عواقبه على بقية العالم، حسبما أفادت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية.

غرفة صهارة ضخمة داخل البركان تغلي حاليا

البركان المعروف باسم «كولومبو» والذي يقع على بعد 7 كيلومترات من جزيرة سانتوريني اليونانية، دائما ما يحظى باهتمام العلماء والباحثين، حيث أكد باحثون بمعهد في لندن وجامعة أوريجون الأمريكية، وجود غرفة صهارة ضخمة تغلي في الوقت الحالي، وهذا يعني أنه في المستقبل القريب قد يبدأ ما وصفوه بـ«الوحش» تحت الماء في الانفجار.

ونقلت «كومسومولسكايا برافدا» عن العلماء قولهم إنه لا يمكن تحديد التاريخ الذي سيحدث فيه الانفجار البركاني الخاص ببركان كولومبو، لكن بالتوازي مع ذلك فإنهم يؤكدون أن غرفة الصهارة تنمو بسرعة، مشيرين إلى أن عمود الرماد والغازات البركانية يمكن أن يرتفع لعشرات الكيلومترات.

غازات بركانية تدمر كوكب الأرض

وتابعت الصحيفة الروسية: «الخطوة التالية تكمن في انتشار الغازات البركانية في جميع أنحاء كوكب الأرض، فيما ستتحول سحابة الرماد إلى غطاء يمنع أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض، نتيجة لذلك، قد يأتي شتاء بركاني على كوكب الأرض».

ويعد بركان كولومبو أكثر البراكين نشاطا تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط، وكان هذا البركان المسؤول الرئيسي عن تسونامي عام 1650، عندما انفجر للمرة الأخيرة، فغطى الماء الجزر في دائرة نصف قطرها 150 كم.